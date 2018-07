Como pouca gente conhece essas bandas, vale dar uma olhada no game até para conhecê-las.

WET tem seus problemas de jogabilidade, é claro. Tem horas em que os oponentes apelam demais e fica difícil não morrer a torto e direito. Os gráficos também não são estelares, mas aí o estilo justifica a deficiência técnica.

WET funciona bem como válvula de escape da agressividade, uma espécie de paliativo contra o estresse do dia a dia. É como o filme Um Dia de Fúria, mas com você no controle. E com uma bonitona sociopata. Precisa de mais alguma coisa?

No Brasil, WET é vendido por R$ 259, para Xbox 360 e PS3.