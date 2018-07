Aplicativo “Enable Dislike Button” para Facebook, que surge como uma das notificações no perfil do usuário, não passa de vírus

Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – O contrário do botão “Curtir” (“não curtir” ou dislike, em inglês) não existe no Facebook. E é aproveitando essa ausência entre os recursos oferecidos oficialmente pela rede social que o aplicativo malicioso “Enable Dislike Button”, detectado neste mês, tenta infectar usuários, como se fosse uma novidade.

FOTO: Reprodução

O aplicativo, na verdade, não passa de mais um vírus se espalhando pelo Facebook, a exemplo do “Mude o a cor do seu perfil” e “Veja quem visitou o seu perfil”. O “Enable Dislike Button” aparece como uma mensagem de notificação. Ao clicar, o usuário é direcionado à página do suposto aplicativo na rede social.

“Introduzindo o novo recurso não-curtir no Facebook”, diz o texto que descreve a ferramenta. “Sempre quis um botão não-curtir para clicar nos posts das pessoas no Facebook? Agora você pode.”

Aceitar o aplicativo, no entanto, leva o usuário a outra página que pede login no Facebook (Log in with Facebook, diz o botão, em inglês). Se o usuário clica nele, o aplicativo ganha acesso às informações básicas do seu perfi, como revela o site Facecrooks.

A essa altura, a vítima, provavelmente, já verá na tela de seu computador uma janela pop-up com o envio do convite para o aplicativo “Enable Dislike Button”. O clique direciona o usuário, então, para uma página que pede o download de uma extensão para o navegador — nesse caso, o vírus.

O QUE FAZER?

Especialistas dizem que o Facebook costuma ser eficiente na exclusão de aplicativos cuja intenção é espalhar vírus pela rede. Mas, apesar dos esforços, a empresa ressalta ser necessária a colaboração do usuário. Veja abaixo dicas da própria rede social e de Fábio Assolini, analista de malware da Kaspersky Lab e integrante do Grupo de Análise e Resposta a Incidentes de Segurança (ARIS):

- Ative o modo de navegação https em Configurações de Conta > Segurança > Navegação segura.

- Vejas as dicas do Facebook para denunciar aplicativos maliciosos e deletar apps instalados que estejam causando dano ao usuário . (Observe que à esquerda de todo aplicativo o penúltimo item diz “denunciar página”.)

- Recomenda-se curtir a página de segurança do Facebook para receber atualizações (em inglês) sobre fatos relacionados à segurança na rede. Os tipos de spam mais comuns estarão, provavelmente, relatados nessa página.

- Caso tenha percebido alguma modificação indevida na sua conta e suspeite que outra pessoa possa estar com acesso a ela, acesse esta página e siga as instruções.

- Ligue o “desconfiômetro”. Duvide de recursos inéditos que nem foram anunciados pelo Facebook. A rede social nunca ofereceu a opção de mudar a cor do perfil ou ver quem o visitou. E observe a maneira como esses aplicativos apresentam a novidade: muitos têm erros de português, como “vizitou”.

- Instale um bom antivírus. O plug-in baixado pelo especialista citado acima foi identificado pelo antivírus de seu computador.