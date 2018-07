Empresa revelou fotos do novo modelo que será vendido para grupo restrito de usuários em novembro

SÃO PAULO – O Google divulgou nesta quarta-feira, 30, fotos e mais informações sobre a nova versão do Google Glass que está em produção.

As imagens não mostram grandes diferenças no design da nova versão dos óculos, apesar das diversas críticas que o produto já recebeu. A principal novidade está na presença de um fone de ouvido mono removível, que funcionaria como uma opção para melhorar a qualidade do áudio em locais com muito ruído, onde o outro sistema de som, projetado por vibrações no crânio dos ossos do ouvido, não funciona muito bem.

Os donos dos antigos protótipos do Google Glass poderão trocar a versão antiga pela nova antes do lançamento comercial do produto, previsto para o ano que vem. Eles também poderão convidar três amigos para comprar a nova versão. Os detalhes serão divulgados pelo Google em novembro.

