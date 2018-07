Abaixo-assinado contra novidade ultrapassou 10 mil assinaturas

Muita gente chiou, mas o Google foi em frente e integrou o Google Reader no Google+, conforme anunciado.

A partir desta segunda, 31, o leitor de feeds ganhou também um visual novo, menos poluído e mais alinhado com a cara de outros produtos da empresa como o novo visual do Gmail.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A mudança desagradou muitos usuários. Um abaixo-assinado em protesto ultrapassou 10 mil assinaturas. No Irã, onde ele funcionava como difusor de notícias imune à censura do governo (ao contrário do Twitter e Facebook), o novo formato também não agradou. Segundo usuários do país, a integração facilitará o controle do conteúdo pelas autoridades.

A própria companhia admitiu, em comunicado oficial, que “alguns de vocês podem não gostar” do novo Reader. Mas que acredita que as mudanças irão melhorar a experiência do usuário.

Entre as novidades criticadas, está a necessidade de se tornar membro do Google+ para poder compartilhar feeds do Reader de agora em diante.

Por outro lado, se você já é usuário do Plus, pode agora dividir itens diretamente na rede social através do botão “+1″.