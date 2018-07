Foto: Reprodução

A Apple teve que dar explicações para usuários, acionistas e até congressistas norte-americanos após dois pesquisadores descobrirem que tanto o iPhone quanto o iPad mantinham um arquivo com a localização exata de seus donos, sem a permissão deles. Quando os aparelhos eram sincronizados com o programa de gerenciamento iTunes, o arquivo escapava para o computador e corria o risco de cair na mão de hackers.

Alasdair Allan e Pete Warden mostraram que os equipamentos da companhia estavam arquivando secretamente informações de seus usuários por até um ano. A localização exata da pessoa estaria sendo gravada em um arquivo não-criptografado, salvo dentro do próprio aparelho. Mesmo se a pessoa desligasse o GPS, a ação continuaria a ser executada.

Nesta quarta-feira, a empresa tentou corrigir a repercussão negativa causada pela divulgação do bug com uma nova versão do iOS, o sistema operacional que roda no iPod, iPhone e iPad. A versão 4.3.3 altera o funcionamento do arquivo de localização, que agora será menor, não sincronizará mais com o iTunes e será deletado a cada vez que o GPS for ligado.