Terceira versão do tablet da empresa ainda não tem preços confirmados para o Brasil

Nayara Fraga (Radar Tecnológico)

SÃO PAULO – O novo iPad estará disponível para compra no Brasil a partir desta sexta-feira, 11 de maio, informa a Apple em seu site. Terceira versão do tablet da empresa, o aparelho se destaca pela tela Retina (a mesma usada no iPhone 4 e no iPhone 4S) de resolução 2048 x 1536 pixels, pelo processador duas vezes mais rápido que o antecessor e pelo suporte à conexão 4G.

Nos Estados Unidos, o preço do novo iPad é US$ 499 e o do iPad 2, US$ 399, para as versões mais básicas. No Brasil, a versão mais simples do iPad 2 custa R$ 1.399 . Não há informações no site sobre os valores do novo aparelho nem das regiões em que ele será vendido neste fim de semana.

O último tablet da Apple recebeu o nome apenas de iPad, contrariando a expectativa do público, que o aguardava como iPad 3. Uma das principais diferenças em relação a seu antecessor é a melhor experiência gráfica proporcionada pela tela. Assitir a filmes, ver imagens e ler textos no novo aparelho tornou-se mais agradável graças à maior nitidez.

O Link testou em primeira mão o novo iPad. Veja o vídeo: