Terceira geração do tablet começa a chegar às lojas no mesmo dia em que ações da Apple batem recorde de US$ 600

SIDNEY – O novo iPad começou a ser vendido na Austrália na madrugada de sexta-feira (horário local) e foi recebido por multidões de fãs ansiosos por adquirir a nova versão do tablet da Apple. Embora os números sejam inferiores aos de lançamentos de versões anteriores do iPad, os resultados sólidos refletem a demanda firme por produtos da empresa, ainda que analistas afirmem que a nova versão oferece apenas uma coleção de melhoras graduais, e não uma grande inovação tecnológica.

Fila para comprar o novo iPad em uma loja em Sydney, na Austrália. FOTO: Tim Wimborne/Reuters

O lançamento ocorre pouco após as ações da Apple terem superado a barreira de US$ 600, pela primeira vez, nesta quinta-feira, 15, na Nasdaq, embora tenham perdido parte do ímpeto depois disso. Uma ação da Apple custa mais que o iPad dotado apenas de acesso Wi-Fi, cujo preço é de US$ 499.

A corrida inicial pelas primeiras unidades da nova geração de iPads, vendidas globalmente, não aconteceu em uma das elegantes lojas da Apple em Sydney, mas do outro lado da rua, em uma loja da operadora de telefonia australiana Telstra. Duas lojas da Telstra abriram as portas pouco depois da meia-noite (horário local) para começar a vender o iPad, se adiantando em oito horas às lojas da Apple.

O gerente de construção David Tarsenko, 34, primeiro da fila para comprar um iPad, disse que desde que o presidente-executivo da Apple, Tim Cook, mostrou a nova geração do tablet, ele mal podia esperar para comprá-lo. ”Quando Tim Cook fez o anúncio, parecia uma ferramenta mágica. Acho que me deixei convencer pela promoção”, disse.

O iPad de terceira geração da Apple — que oferece uma tela de alta definição e uma câmera de melhor qualidade — pode se conectar via redes móveis de alta velocidade 4G LTE, ou Long-Term Evolution. Mas a versão à venda não é compatível com a rede 4G da Telstra na Austrália.

Walt Mossberg e David Pogue, comentaristas do All Things Digital e do New York Times respectivamente, elogiaram a nova tela do iPad. Mossberg disse que “usar a nova tela é como começar a usar óculos novos”, enquanto Pogue disse que ela tornava os textos “espantosamente nítidos”.

Os dois ressaltaram, porém, que o novo iPad não era um modelo totalmente novo, mas continha inovações técnicas suficientes para manter sua vantagem no mercado. “A Apple não reformulou totalmente o iPad e nem acrescentou muitos recursos”, disse Mossberg, “mas o melhorou significativamente, sem alterar o preço”.

/ REUTERS