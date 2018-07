Outros países que recebem o tablet da Apple a partir dessa sexta incluem Venezuela, Coreia e El Salvador

Apresentação do novo iPad FOTO: Reuters

SÃO PAULO – O novo iPad foi lançado em uma nova leva de países. Mas o Brasil não está entre eles.

—-

A última versão do tablet da Apple saiu na Coreia do Sul, Brunei, Croácia, Chipre, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Malásia, Panamá, St. Maarten, Uruguai e Venezuela.

Na Coreia do Sul, a versão Wi-Fi 16 GB custa US$ 545, só um pouco mais caro do que o preço nos EUA (US$ 499).

O próximo grupo de países receberá o produto no dia 27 de abril. Fazem parte dele Colômbia, Estônia, Índia, Israel, Letônia, Lituânia, Montenegro, África do Sul e Tailândia.

Sexta-feira passada (13), a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) homologou o novo iPad, sob o nome de modelo A1430 da Apple Computer Brasil, em todas as suas versões.