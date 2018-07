Rumores indicam que Apple lançará aparelho mais potente e com tela em alta resolução nesta quarta-feira

SÃO PAULO – A Apple lançará algum produto na tarde desta quarta-feira, 7. No anúncio, a Apple falou em uma novidade que as pessoas “precisam ver. E tocar”, com uma foto que mostra um pedaço de um iPad. Espera-se, portanto, que a empresa apresente o iPad 3, nova versão de seu tablet, e algumas evidências postadas em blogs tentam adiantar o que virá no próximo sonho de consumo dos fãs da empresa.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

No geral, os consumidores podem esperar um aparelho mais potente, com tela em alta resolução e suporte à rede 4G – ou seja, perfeito para assistir filmes em streaming e acessar outros tipos de conteúdo em vídeo. Especula-se também o lançamento de um iPad com tela menor e talvez mais barato, voltado a estudantes.

Mas, por enquanto, tudo são rumores. Separamos os mais quentes:

Processador: a expectativa é que o novo iPad tenha um processador quad-core, de quatro núcleos, muito mais potente e veloz do que o atual dual-core. O novo processador seria uma versão do A5, atual cérebro do iPad 2, que está sendo batizada de A5X ou A6.

HD: os rumores mais fortes indicam que o novo iPad terá tela com alta resolução, de 2048 por 1536 pixels. Blogs acreditam que o texto de apresentação do evento “algo que as pessoas precisam ver” é uma referência à resolução da tela. O novo iPad poderá, inclusive, ser chamado de iPad HD.

Rede: o iPad 3 deverá ter suporte à rede 4G, 10 vezes mais rápida do que a 3G (disponível apenas em Brasília). A operadora de internet americana Verizon, por exemplo, estampou em seu site que “algo está chegando”.

Mini: há a expectativa de lançamento de um iPad menor, com tela de 7,8 polegadas (contra 9,7” dos iPads 1 e 2). O novo iPad seria um concorrente direto ao Kindle Fire, que custa US$ 199 e foi um enorme sucesso de vendas nos EUA. Um jornal de Taipei, em Taiwan, publicou uma nota afirmando que as empresas AU Optronics e LG Display fornecerão a tela de 7,85″ para a Apple.

Sistema operacional: o sistema deve ser o mesmo iOS, desta vez na versão 5.1 ou 6. O site Ars Technica levantou a possibilidade do iOS 6 ao ver que, entre os visitantes do site, apareciam browsers rodando em máquinas com um tal “iOS 6″. Além disso, também houve acessos de telas com resolução 2.048 x 1.538.

Preço: fala-se em um tablet menor e mais barato, mais acessível, por exemplo, a estudantes. Hoje, o iPad 2 custa US$ 499 (no Brasil, no mínimo R$ 1649).

Vendas: impossível prever. Normalmente os produtos são vendidos nos EUA logo depois do lançamento. Há rumores, porém, que as vendas só começarão no disa 16 de março. Os brasileiros, porém, terão que esperar de qualquer maneira. O iPad 2 foi lançado em março do ano passado, mas só chegou por aqui mais de dois meses depois.

O anúncio será às 10h (14h no Brasil) no Yerba Buena Center for the Arts, em São Francisco, Califórnia. O responsável pela apresentação será Tim Cook, CEO da Apple.