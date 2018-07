Taxas de serviços wireless devem impressionar consumidores tanto quanto a velocidade do tablet

Tim Cook apresenta o novo tablet. FOTO: Reuters

NOVA YORK – As maiores velocidades do novo iPad provavelmente impressionarão consumidores até o momento da surpresa com as taxas de serviços wireless.

Para contrabalancear o choque, analistas dizem que a AT&T e a Verizon precisarão ser criativas com os preços de seus pacotes de dados.

Os parceiros da Apple nos Estados Unidos que oferecem suporte ao iPad, AT&T e Verizon, baseiam suas taxas de acesso à web a partir de dispositivos portáteis com base no tempo de utilização do consumidor, ao contrário da Sprint Nextel, que não vende o iPad mas oferece um pacote de dados ilimitados por um valor fixo.

Compradores do novo iPad que o usarem bastante podem acabar pagando mais do que os preços mensais típicos, que têm piso de US$ 15 na AT&T e US$ 20 na Verizon.

Alguns podem optar pelo iPad que só acessa a internet por meio de Wi-Fi para evitar completamente o pagamento de taxas.

Mas se as operadoras ajustarem seus planos de dados, poderiam evitar problemas com os atuais assinantes e talvez até atrair novos clientes que tendiam ao aparelho que somente oferece tecnologia Wi-Fi, de acordo com analistas.

“No nosso ponto de vista, os planos de dados atuais para tablets oferecidos pela AT&T e pela Verizon parecem pouco adequados ao novo iPad de tecnologia LTE, que tem potencial de consumir muitos dados”, disse o analista Sing Yin, do Guggenheim Partners, numa nota de pesquisa. “Entretanto, um plano que inclua vários aparelhos poderia transformar o iPad LTE em uma opção mais atraente”.

/ REUTERS

