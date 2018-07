Empresa está distribuindo convites para um evento marcado para a próxima terça-feira, dia 23, com o título: ‘temos um pouco mais a mostrar para você’

CUPERTINO – A Apple está distribuindo convites para um evento marcado para a próxima terça-feira, dia 23, no teatro Califórnia, em San José, com o título “temos um pouco mais a mostrar para você”. A expectativa é de que a empresa lance uma versão menor do iPad.

Segundo o Wall Street Journal, os fornecedores da Apple começaram a produzir componentes para um novo tablet, menor do que o iPad atual. O novo modelo deverá competir com tablets lançados pela Google e Amazon e também com o Surface, da Microsoft, cujas vendas devem começar até o fim do mês.

O local escolhido para o lançamento é incomum. Normalmente, a Apple promove eventos de lançamento de produtos em seu campus em Cupertino ou em San Francisco. A especulação em torno em um tablet menor já vem ocorrendo há alguns meses. Alguns acreditavam que o aparelho pudesse até ser anunciado junto com o iPhone 5, apresentado no dia 12 de setembro, em São Francisco, na Califórnia.

Sites de tecnologia americanos têm chamado o tablet de “iPad mini”. O tamanho do aparelho seria próximo ao Kindle Fire HD, tablet da Amazon, e do Nexus 7, tablet do Google — ambos de 7 polegadas.

Publicamente, Steve Jobs sempre condenou a produção de um iPad menor. Ele dizia que todos os tablets de tamanho inferior ao iPad estariam mortos quando lançados. Mas uma troca de e-mails entre executivos da Apple, revelada durante a disputa judicial entre Apple e Samsung, mostrou a abertura da companhia para a ideia de um tablet de sete polegadas. Com informações da Dow Jones.

