Fontes ouvidas pela Bloomberg também reafirmaram lançamento da terceira versão do tablet em março

SÃO PAULO – O iPad 3 deve ter tela com melhor definição e suporte a redes 4G, segundo nota publicada pelo site Bloomberg.

Citando três fontes “familiarizadas com o produto”, a nota reafirma alguns boatos que já estavam em andamento, como a data de lançamento em março deste ano e a presença de um chip quad-core, de quatro núcleos, o que aumentaria consideravelmente seu poder de processamento.

O rumor novo diz respeito ao suporte que a nova versão dará a redes de 4G. A próxima e mais rápida geração de redes de transmissão de dados estreou em Brasília em dezembro, mas ainda não há previsão de quando estará disponível em outras cidades brasileiras.

Uma das fontes também afirma que as unidades que fabricam o tablet na Ásia intensificaram a produção esse mês. O objetivo seria chegar à produção plena em fevereiro.

