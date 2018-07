Tablet será vendido pela operadora Tim a partir do dia 11 de maio

Tim Cook apresenta o novo iPad. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – O novo tablet da Apple já tem data para chegar no Brasil: 11 de maio. É o que informou nesta quarta-feira, 2, a operadora Tim. Outras empresas de telefonia não informaram se vão vender o tablet a partir da mesma data.

A data reflete uma estratégia de marketing, já que no fim de semana seguinte será o Dia das Mães. Segundo a Tim, o tablet estará à venda “nas principais lojas da empresa”.

Informações sobre preços ainda não foram divulgadas. A Claro diz que “já está em negociação para comercializar o novo iPad”. A Vivo disse não ter informações.

A Apple Store também deve contar com o novo iPad desbloqueado no catálogo do site. Pela loja online, o iPad 2 mais barato custa atualmente R$ 1.399.

O novo iPad, chamado apenas de “iPad”, sem numeração, pela Apple tem sua tela como maior atrativo. O investimento na resolução tornou o aparelho uma das melhores opções para ler revistas e livros, assistir filmes e jogar games.

Com um processador de quatro núcleos e tela com quatro vezes mais pixels do que a versão anterior, o iPad também ficou mais grosso, mais pesado e mais quente. O super aquecimento foi uma das críticas ao aparelho, que pode atingir até 5 graus a mais que o iPad 2. A Apple considera normal a temperatura mais elevada do aparelho.

Outro atrativo do aparelho é sua compatibilidade com tecnologia LTE, padrão enquadrado como a quarta geração de internet móvel, o 4G. O problema da novidade é que o iPad foi produzido para atender o 4G nas radiofrequências dee 700 MHz e 2,1 GHz, comum nos Estados Unidos e Canadá. Mas fora de lá, em vários países na Europa, Oceania e América Latina, a frequência utilizada é a de 2,5 GHz.

O resultado disso é que o 4G simplesmente não funciona. Na Austrália, consumidores entraram com processo contra a Apple acusando-a de fazer falsa propaganda ao anunciar o 4G, quando o aparelho não atendia o padrão de radiofrequência local.

O Brasil, que prevê a criação de rede 4G sob a faixa de 2,5 GHz para abril de 2013, também terá problemas com o novo iPad, caso o modelo não venha com a compatibilidade adequada.

O Link testou em primeira mão o novo iPad. Veja o vídeo:

