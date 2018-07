A Apple planeja lançar dois novos modelos de iPhone este ano, sendo um deles exclusivo da operadora norte-americana Verizon Wireless, de acordo com reportagem do Wall Street Journal. A nova parceria põe fim à exclusividade da AT&T sobre as vendas do iPhone nos EUA e pode expandir o mercado do iPhone já que a Verizon Wireless tem cerca de 98 milhões de clientes.

O modelo da Verizon usará a tecnologia CDMA, que é usada pela operadora. O novo modelo também permitirá a venda do iPhone em outros países, principalmente asiáticos, onde as operadoras usam a tecnologia. O padrão CDMA é a mesma tecnologia usada pela Vivo antes de a operadora adotar os celulares com chip (GSM). Segundo o Wall Street Journal, o modelo CDMA deverá começar a ser fabricado em setembro, mas a data pode mudar.

Já o modelo convencional do iPhone é esperado para junho nos Estados Unidos. O site Engadget afirma que o lançamento será em 22 de junho, seguindo o padrão da Apple de lançar um novo modelo do iPhone a cada ano, durante o verão no Hemisfério Norte . O nome dos novos modelos não são citados na reportagem do Wall Street Journal, mas sites de tecnologia, como o Engadget, afirmam que ele vai se chamar iPhone HD ou iPhone 4G.

O blog Daring Fireball ainda trouxe mais rumores sobre o novo iPhone. Segundo o site, o próximo iPhone terá uma tela maior, e melhor definição, com resolução de 960×640 pixels, além de uma câmera frontal para fazer vídeochamadas e um chip mais rápido Apple A4. O novo aparelho também poderá ter capacidade de rodar vários programas ao mesmo tempo (multitarefa ou multitasking) e uma nova versão do sistema operacional, iPhone OS 4, de acordo com o site.

Um vídeo publicado pelo site Smartphone Medic também dá uma ideia de como será o novo iPhone. O vídeo mostra uma suposta estrutura da parte frontal do novo iPhone, com a tela de toque.