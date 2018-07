??? A quinta versão do aparelho deve vir com câmera de 8 MP e processador do iPad 2

Divulgação

O iPhone 5 deve ser anunciado até setembro deste ano e deve vir com câmera de 8 megapixels e o poderoso processador A5, o mesmo usado no iPad 2. A Apple garante ter vendido 200 milhões de aparelhos que fazem uso do sistema operacional iOS, o que representa uma fatia de 44% de todo o mercado móvel.

Veja a matéria completa no Radar Tecnológico.