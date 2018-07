No segundo semestre, o sistema do Google deve conquistar mais de 70% do mercado global

SÃO PAULO – A predominância do Android em smartphones segue inabalada, mesmo com a chegada do laçamento do novo iPhone, em setembro. A nova versão do smartphone da Apple deve vender cerca de 50 milhões de unidades, segundo estimativas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e também no Instagram

Pesquisa divulgada pela Digitimes Research aponta que 60% dos smartphones entregues no primeiro semestre de 2012 tinham como sistema operacional o Android. No segundo semestre, o sistema do Google deve conquistar mais de 70% do mercado global.

Analistas da pesquisa acreditam que os esforços da Nokia, com a série Lumia/Windows Phone, e sua parceira Microsoft – que está renovando serviço de e-mail, sistema operacional, além de lançar o tablet Surface -, começarão a dar frutos na segunda metade do ano. Espera-se que 21 milhões de aparelhos com sistema operacional Windows Phone sejam colocados à venda neste ano.

O iPhone em todas as versões deve totalizar 125 milhões de unidades despachadas nos terceiro e quarto trimestres. Já os smartphones BlackBerry devem sofrer queda de 41% em 2012.