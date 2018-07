O smartphone mais esperado do ano será apresentado pela Apple em São Francisco; acompanhe nossa cobertura

Convite do lançamento do novo iPhone FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Nesta quarta-feira, 12, às 14h (pelo horário de Brasília) a Apple apresentará o iPhone 5, a mais nova versão de seu smartphone.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

As fotos do novo iPhone vazadas até agora mostram que não se deve esperar nenhuma revolução. Uma das maiores novidades, mas não exatamente surpreendente, é que ele deve vir com conexão para redes LTE/4G.

A tela sobe das 3,5 atuais para 4, aproximando o iPhone da concorrência (mas ainda abaixo do Galaxy S III, da Samsung, com seu display de 4,8 polegadas). Espera-se que o novo aparelho tenha espessura 18% menor do que seu antecessor (7,6 mm contra 9,3 mm).

O conector de 30 pinos, que liga o aparelho na eletricidade ou em outros dispositivos, deve ser trocado por um de nove. Novos fones de ouvido podem fazer parte do pacote.

O Link vai acompanhar o lançamento em tempo real no Twitter. A repórter Nayara Fraga, do Radar Tecnológico, estará no Yerba Buena Center for the Arts, em São Francisco, Califórnia, para o evento.