Apple anuncia evento para lançar o novo aparelho, que será mais fino e menor

SÃO PAULO – Depois de vários rumores, a Apple finalmente anunciou um evento para a imprensa. Será no dia 12 de setembro, às 15h (horário de Brasília).

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e no Instagram

No convite, a sombra dos algarismos do número “12” formam um “5”, indício de que o novo modelo iPhone será apresentado.

Agora as especulações giram em torno do que será apresentado pela Apple em São Francisco. O novo iPhone deve ser mais fino, ter uma tela de 4 polegadas, maior que a atual, um novo conector de dock e conexão 4G. Além disso, espera-se que também sejam apresentados novos modelos de iPad, inclusive um “mini”, e os novos iPods.

Desde junho já se sabe que o sistema operacional do iPhone será o iOS 6, uma evolução do atual iOS.

Leia mais:

• Novo iPhone novo