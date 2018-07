Site 9to5Mac revelou fotos, supostamente, do próximo smartphone da Apple

Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – O site 9to5Mac, que cobre assuntos relacionados à Apple, publicou nesta terça-feira, 29, fotos da suposta próxima geração do smartphone (a que todos esperam que seja chamada de iPhone 5). A imagem acima mostra a parte de trás e a lateral de um aparelho de cor branca e de outro de cor preta.

A novidade mais evidente, caso as fotos sejam realmente verdadeiras, é o uso de metal em boa parte da carcaça do smartphone. Observe o contraste entre as cores. As cores gelo, no aparelho branco, e cinza escuro, no preto, representariam o metal.

Ele talvez seja apenas um detalhe do novo design do iPhone. Mas, do ponto de vista da produção, pode ser que a antena esteja colocada nessa parte do telefone, diz o 9to5Mac.

Veja abaixo outras características que o novo iPhone pode apresentar, conforme as imagens e as informações que o site diz ter recebido de fornecedores da Apple:

- mesma largura que o iPhone 4 e o iPhone 4S, mas comprimento maior

- conector menor (lateral inferior)

- entrada para fone agora na lateral da parte de baixo, em vez de superior, como a atual

- novo item entre câmera e flash (talvez seja um espaço para microfone, segundo o site)

- a câmera da frente mudou de lugar (em vez de estar do lado, ela está acima do alto-falante)

- botão início permanece

É possível também que a espessura do aparelho seja um pouco menor que a atual.

Como a Apple nunca comenta rumores, não é possível afirmar que essas fotos são realmente do novo iPhone. Alguns leitores do 9to5Mac questionam as informações. Um deles diz não fazer sentido a entrada para o fone na parte de baixo do aparelho.