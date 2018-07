Novo modelo com tela sensível ao toque tem o mesmo preço do modelo mais básico. FOTO: Divulgação Novo modelo com tela sensível ao toque tem o mesmo preço do modelo mais básico. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A Amazon lança hoje o novo Kindle em sua loja online e nos revendedores brasileiros. O modelo tem tela sensível ao toque, processador mais rápido e o dobro de capacidade de armazenamento para substituir o mais básico da linha de e-readers da marca, que ainda utiliza botões. O preço na loja da Amazon Brasil e também sugerido para os revendedores é o mesmo do antigo, no valor de R$299.

De acordo com o vice-presidente da Amazon Kindle, Peter Larsen, o modelo também terá uma nova funcionalidade com atualização gratuita até o final do ano chamada Dica de Vocabulário, para ajudar leitores a aprimorar o inglês. Disponível para alguns títulos, a ferramenta facilita a compreensão de palavras e expressões mais difíceis com definições no próprio texto. Dessa forma, o usuário não precisa parar a leitura para buscar palavras no dicionário. A atualização estará disponível também para o Kindle Paperwhite.

Para quem já tem um Kindle antigo e gostaria de trocar pelo modelo novo, o novo Kindle possui a ferramenta Whispersynce, para que seja possível sincronizar a biblioteca entre os aparelhos.

Crescimento

Segundo dados do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel), houve um crescimento de 225% do mercado brasileiro de livros digitais entre 2012 e 2013. O faturamento no último ano chegou a R$12,7 milhões. Mesmo com o crescimento, o valor representa apenas 0,23% do faturamento total do setor editorial brasileiro no ano de 2013. Nos Estados Unidos, as vendas de lojas onlines e e-readers já são maiores do que em lojas físicas.