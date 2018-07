RIO DE JANEIRO – O próximo leilão de telefonia de quarta geração (4G), com frequências na faixa de 700 megahertz (MHz), segue marcado para o primeiro semestre de 2014, mas será mais para o fim do período, entre maio e junho. Além disso, haverá garantias para evitar interferência com as transmissões de radiodifusão, afirmaram há pouco autoridades do Ministério das Comunicações e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). No Brasil, a televisão aberta também usa a faixa de 700 Mhz.

Segundo o presidente da Anatel, João Rezende, o leilão da faixa de 700 MHz poderá ser complementar à licitação da faixa de 2,5 gigahertz (GHz), realizada ano passado. A ideia em estudo no órgão regulador é permitir às empresas vencedoras do leilão da faixa de 2,5 GHz usarem as novas frequências na faixa de 700 MHz para cumprir as metas estabelecidas no primeiro caso, disse Rezende a jornalistas, após dar palestra na Futurecom, evento do setor de telecomunicações, no Rio.

O espectro de 700 MHz é mais adequado a garantir cobertura da internet móvel em ampla abrangência geográfica, enquanto a faixa de 2,5 GHz tem menos alcance, mas garante melhor cobertura em áreas densamente povoadas, como as regiões metropolitanas.

“Estamos comprometidos com o cronograma e não pretendemos de forma alguma retardar esse processo”, disse Rezende, em sua palestra. Segundo o presidente da Anatel, o conselho do órgão votará a destinação da faixa de 700 MHz para a internet móvel “ainda este mês”. Em seguida, trabalhará no regulamento para os canais de TV aberta e, então, fará uma consulta pública técnica sobre relacionamento entre a tecnologia LTE (usada no 4G) e a TV aberta.

“Estamos trabalhando para que haja convivência entre as duas indústrias”, completou Rezende, comparando o atual “embate” entre as empresas de radiodifusão, reunidas na Abert (associação do setor), e as empresas de telecomunicações com a recente abertura do mercado de TV a cabo para as telefônicas.

Também em palestra, o secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Genildo Lins, lembrou que a TV aberta só usa a faixa de 700 MHz em cerca de 700 municípios brasileiros.

“Temos deixado claro que tanto o 4G quanto a TV têm que conviver. Vamos garantir que não haverá interferência ou pelo menos que ela seja minimizada”, disse.

