SÃO PAULO – Antes de apresentar o produto mais esperado do dia, o relógio Watch, a Apple anunciou o novo Macbook. Nada de “Pro” ou “Air”, trata-se de um intermediário chamado apenas de “Macbook”.

O novo computador portátil é o Mac mais leve já feito pela Apple: são 920g e espessura de até 1,31 cm (24% menor que o Air). Ele vem com tela de 12 polegadas (que, segundo a Apple, deve consumir 30% a menos de bateria que as de modelos anteriores), resolução de 2304 x 1440 pixels, seu processador é um Intel Core M dual core de até 1,3 GHz, 8GB de RAM, sua bateria pode durar até 9 horas (nada muito superior aos outros Macs) e seu armazenamento é de 256 GB ou 512 GB.

O modelo começa a ser vendido no dia 10 de abril nas cores cinza e dourado por US$ 1,3 mil ou US$ 1,6 mil (varia da configuração).

A Apple Store brasileira já conta com o novo Macbook em seu catálogo, mas o preço assusta: R$ 8,5 mil e R$ 10,5 mil.

Em comparação, o Macbook Air mais simples sai por R$ 5,9 mil e o mais caro R$ 7,7 mil. Já o Macbook Pro tem preços que variam de R$ 6,4 mil a R$ 11,5 mil.

O que há de novo?

Pelo visto, os engenheiros da Apple tiveram um trabalhão com esse modelo. Para atingir o objetivo da empresa sobre o computador, o de torná-lo fino e leve, os alvos foram o teclado, o touchpad e as entradas, além da bateria.

• Teclado e touchpad

A Apple inaugura no Macbook um novo mecanismo chamado “butterfly” (borboleta) que torna “muito mais preciso” a digitação. Mesmo no aperto, arrumaram um modo de inserim uma fonte de iluminação LED para cada tecla.

Quanto ao touchpad, o botão que gerava o “click”, presente nos outros modelos da empresa, não existe mais. Agora, quatro sensores que vão gerar comandos a partir da pressão colocado sobre a superfície.

Um toque terá a função de clique, enquanto uma pressão prolongada ganha a função do tradicional botão direito ou outras, dependendo do ambiente. Por exemplo, com o QuickTime, se o usuário pressionar o botão para avançar dessa forma, o vídeo correrá acelerado. A isso, a Apple deu o nome de Force Click.

• Porta USB-C

A Apple já possui uma série de entradas e cabos específicos que dão dor de cabeça para seus usuários que vivem dependendo de adaptadores para conectar seu Macbook a um projetor ou a uma televisão com HDMI, por exemplo.

Agora, ela criou mais uma. Mas, na visão da Apple, é uma entrada “para a todas governar”. Sim, porque o novo Macbook agora vem com apenas duas entradas: uma p2 para fone de ouvido e uma nova chamada USB-C. Trata-se um conector USB reversível (as pontas são iguais e a parte superior é igual à inferior) que supre as funções de entrada de energia, USB tradicional, HDMI e VGA.

Para isso, o dono de um Macbook que queira conectar o aparelho com tais entradas terá que comprar adaptadores, que custam de US$ 20 a US$ 80 cada.

Dessa maneira, o Macbook se torna o primeiro notebook com o padrão de USB, que deve chegar a dispositivos móveis (celulares e tablets) ainda neste ano.

Durante a apresentação, a Apple bateu na tecla do wireless. A empresa espera ter seus dispositivos se comunicando cada vez mais sem a necessidade de cabos, via bluetooth, por exemplo. Isso inclui fones, impressoras, televisores, além de celulares – e outros dispositivos que possam surgir com a proliferação de eletrônicos conectados.

“Essa é a visão de futuro deste notebook: portabilidade extrema”, disse o vice-presidente de marketing Phil Schiller. “Tudo é wireless.”