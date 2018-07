“O impasse piorou. O texto agravou. A posição minha como líder do PMDB vai ser destacar o projeto original do governo e pedir preferência para votá-lo e discutir as emendas a partir do projeto original. Vamos colocar isso como prioridade”, afirmou Cunha após participar de Sessão Geral de discussão do Marco Civil da Internet na Câmara.

Na tarde de ontem, Molon apresentou um novo texto do projeto que é considerado como a Constituição da Internet. O relatório traz dispositivos que mantêm o princípio da neutralidade de rede e determina que a questão da criação de datacenters no País seja regulamenta por meio de um decreto do Executivo.

Cunha criticou duramente a proposta e considerou que está se criando uma “jabuticaba eletrônica”. “O texto está muito ruim. Decreto que poderá obrigar? Essa é uma situação que dá para aceitar. Alguém acha que investir em datacenter é algo pequeno. Alguém acha que vai se criar um mercado por decreto futuro? Isso não atrai ninguém para investir”, disparou o peemedebista.

Questionado sobre qual solução iria sugerir para a questão dos datacenters, Cunha emendou: “Proponho que o mercado se resolva. É assim que sempre foi no mundo. Você não vai conseguir trazer datacenter para o Brasil se não tiver uma viabilidade econômica. Ter demanda que permita, ter uma quantidade de arquivos que possa ser armazenada no País”.

O líder do PMDB também criticou um dos pontos considerados cruciais pelo relator que é neutralidade de rede. De acordo com a proposta, não deve haver qualquer tipo de privilégio na transmissão dos dados, independentemente de conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicativo. Dessa forma, ficaria impedido de se criar “pacotes” para ter acesso a determinados conteúdos da internet. As empresas de telecomunicação queixam-se desse modelo, sob alegação de que a regra poderia engessar o crescimento das redes.

“Na medida que sou obrigado a dar igualdade de condições no topo, não estou dando uma internet mínima para cada brasileiro. No texto está dizendo que todos têm que ter tudo e que significa que tenho que investir mais e sem que seja remunerado por isso. Então, é uma ação intervencionista na área de infraestrutura do País”.

