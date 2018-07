O Twitter atualizou seu sistema de buscas por outros usuários (busca geral > aba “people”) para torná-lo mais específico e mais personalizado.

Se, antes, os resultados por usuários traziam apenas contas que possuíam a palavra pesquisa em seu username, agora, são mostrados perfis que sejam relevantes para o assunto pesquisado. A busca passa a privilegiar usuários que possuem o termo buscado como um de seus tópicos de interesse.

Por exemplo, em uma busca por “Apple”, além do perfil oficial da empresa e do iTunes, são mostrados o perfil fake de Steve Jobs e o do colunista David Pogue.

Além disso, dicas que podem ser usadas na página de buscas avançadas (“Advanced Search”) passam a ser mostradas no topo da página depois que uma busca é feita. São termos que podem ser usados para refinar a pesquisa e achar tópicos relacionados a sua área de interesse de forma mais precisa.

“Essa nova abordagem ajuda você a encontrar a usuários que irão ajudá-lo a acompanhar melhor seus interesses”, diz o blog oficial do Twitter.