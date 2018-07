A empresa apresentou nesta sexta a versão XL do console portátil do 3DS que chega em julho; veja fotos

TÓQUIO – A Nintendo apresentou nesta sexta-feira, 22, uma nova versão XL de seu console portátil 3DS com telas 90% maiores que em seu modelo anterior, mais capacidade de memória e uma bateria com maior duração.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

A nova versão de seu game portátil será lançada no mercado japonês sob o nome LL em 28 de julho por 18.900 ienes (US$ 235), chegando à Europa no mesmo dia, mas ainda sem preço definido, detalhou à Agência Efe um porta-voz da companhia após sua apresentação no Japão.

O XL contará com duas telas, uma superior de 4,88 polegadas e outra inferior táctil de 4,18 polegadas, acima das telas de 3,53 e 3,02 polegadas de sua versão 3DS, e sairá à venda em três cores: branco, prateado e preto e vermelho e preto.

Além disso, a Nintendo precisou que o novo console portátil, capaz de produzir imagens em 3D sem óculos, terá peso de 336 gramas, quase 100 gramas mais que sua anterior versão, e incluirá um cartão de memória de 4 gigabytes, o dobro de capacidade de seu predecessor.

Outro dos pontos que a Nintendo melhorou em seu XL foi a duração da bateria, que se prolongará por meia hora mais que na versão normal, alcançando um máximo de seis horas e meia com a função 3D e de dez horas sem essa função ativada.

Para promover o lançamento da nova versão no Japão, a Nintendo aproveitará para pôr à venda as últimas versões de duas de suas mais importantes sagas de games: o “Novo Super Mario Bros. 2″ e “Brain Training”.

/EFE