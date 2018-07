Juiz de Boston rejeita nova ação movida pelos gêmeos Winklevoss, que tentavam aumentar valor do acordo fechado com Mark Zuckerg

Cameron e Tyler Winklevoss em clube de regatas em Bosto, em outubro de 2010. FOTO: ADAM HUNGER/REUTERS

NOVA YORK – O Facebook foi dispensado do segundo processo movido contra a empresa e seu fundador, Mark Zuckerberg, pelos gêmeos Cameron e Tyler Winklevoss, que buscavam aumentar o valor de seu acordo de US$ 65 milhões com a rede social.

O juiz norte-americano Douglas Woodlock, de Boston, dispensou a companhia do litígio, três meses após um tribunal de apelações de São Francisco, na Califórnia, permitir a tramitação de um processo semelhante.

O acordo de 2008 pretendia encerrar as acusações de que Zuckerberg teria roubado a ideia dos gêmeos, que estudaram em Haqrvard junto com o atual CEO do Facebook, para desenvolver o site, que se tornou a rede social mais popular do mundo.

Em 22 de junho, os Winklevoss decidiram não contestar a decisão de um tribunal da Califórnia junto à Suprema Corte. Em vez disso, eles e seu sócio Divya Narendra entraram com o processo em Boston, com um argumento diferente, de que o Facebook havia “intencionalmente suprimido evidências” sobre a rede social em negociações, incluindo informações trocadas no momento da fundação da rede.

Mas na decisão desta sexta-feira, 22, Woodlock aceitou o argumento do Facebook de que as substanciais queixas dos Winklevoss já foram rejeitadas por outros tribunais.

/ Jonathan Stempel (REUTERS)