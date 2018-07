A Band lança oficialmente, na próxima segunda (13), um portal de jornalismo e entretenimento, o eBand. O site vai agregar, além da programação da Band (rádios, vídeos e outras atrações da grade), blogs dos artistas da emissora e os hotsites dos programas.

Apesar da data oficial de lançamento estar marcada para o dia 13, o site já está no ar. Além de disponibilizar os vídeos da TV no site, o eBand também vai ter produção própria de conteúdo, que será agregado ao material em áudio e vídeo produzido pelas rádios e TVs do Grupo Bandeirantes.

Não é a primeira iniciativa da Band em expansão de conteúdo digital – a emissora lançou recentemente um aplicativo para iPhone que dá acesso rápido às rádios on-line do grupo (só dá pra escutar via plano de dados ou Wi-Fi, já que o iPhone não sintoniza sinal de rádio).