Game contará com total de oito trailers; três terão material original dos filmes

FOTO: REPRDUÇÃO

SÃO PAULO – O game Angry Birds: Star Wars, previsto para ser lançado no dia 8 de novembro, ganhou mais um trailer.

No vídeo, a cena do filme Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança em que Han Solo e Obi-Wan Kenobi se aproximam da estrela da morte ganhou um novo aspecto.

Curto, o trailer ainda não revela a forma como o novo jogo funcionará.

De acordo com o site Mashable, mais dois trailers com material original dos filmes serão lançados, em um total de oito trailers para o jogo.

Pelo tumblr oficial do Angry Birds será possível acompanhar os lançamentos do vídeo, além de uma história em quadrinhos, artes dos fãs e outras novidades.

Angry Birds: Star Wars será lançado para iOS (iPhone e iPad) e Android e também será disponível para Kindle Fire, Mac, PC, Windows Phone e Windows 8.

Assista ao trailer: