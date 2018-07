Puxar briga com o espartano Kratos não é uma boa idéia. Depois de ser ludibriado e perder seu trono no Olimpo, Kratos está mais furioso do que nunca, como mostra o novo trailer liberado durante a Tokyo Game Show.

O ódio é tão grande que o fantasma de Esparta arrebenta uma Quimera e, com o chifre dela, a empala impiedosamente.

Com lançamento previsto para 2010, o jogo inflamará ainda mais a guerra pela liderança do mercado mundial de games. Para muitas pessoas, God of War III é motivo de sobra para investir em um PS3.

A pergunta que fica é: o que será que a Microsoft usará para contra-atacar?