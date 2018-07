O Twitter passou por interrupções de serviço na terça-feira, 5, e exibiu uma versão anterior de seu site para alguns usuários. Para outros, o serviço ficou completamente inacessível.

Uma mensagem na página de Twitter que atualiza os usuários sobre a situação do serviço afirmava que “desabilitamos temporariamente o #NewTwitter. Nossos engenheiros estão trabalhando para reativá-lo e em breve os atualizaremos a respeito”.

O Twitter tem mais de 200 milhões de contas registradas e se tornou um serviço de comunicação popular entre empresas, celebridades e manifestantes do Oriente Médio.

No mês passado, o Twitter anunciou que havia transferido sua infraestrutura a uma nova sede, em local não identificado, o que segundo a empresa permitiria que ela se mantivesse “constantemente à altura” das necessidades dos usuários, com maior confiabilidade.

Mas uma central de processamento de dados construída para abrigar os equipamentos do Twitter vem sofrendo uma série de problemas, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, o que forçou a empresa a transferir a maior parte das operações a uma instalação localizada em Sacramento, Califórnia.

As perturbações da terça-feira significam que algumas pessoas voltaram a usar a versão do Twitter que precedia a alteração de design conduzida em setembro. Outros usuários não conseguiam se conectar, e eram recebidos por uma página que os informava que “algo de técnico está errado” e prometia “retorno ao normal em breve”.

Uma porta-voz do Twitter afirmou que a empresa não tinha detalhes a fornecer, além dos comunicados em sua página sobre status técnico.

