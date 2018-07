Novo design, integração maior com Kinect e televisão e incorporação do Skype estão entre as novidades esperadas

SÃO PAULO/SÃO FRANCISCO/SEATTLE - A Microsoft se prepara para causar impacto esta semana com o lançamento da aguardada nova geração do console de videogames Xbox, oito anos após a chegada da última versão do aparelho.

O novo XBox será anunciado nesta terça-feira, 21, em um evento em sua sede em Redmond, EUA, às 10h (horário de Brasília).

A companhia busca uma fatia maior na indústria de jogos, que movimenta 65 bilhões de dólares por ano, mas o dispositivo enfrentará grande concorrência do PlayStation 4, da Sony, e do Wii U, da Nintendo, em um mercado que está em transformação.

Os fãs estão se voltando para jogos online, o tem sugerido que os dias de glória dos games em consoles estão para acabar, ao mesmo tempo em que Microsoft quer que o seu novo e elegante brinquedo finalmente ocupe o centro do entretenimento da família.

“Os jogadores estão muito ansiosos por uma nova máquina, mas a diferença entre 2005 e agora é que os riscos são muito maiores”, disse o editor-executivo de entretenimento do site IGN.com, Ryan McCaffrey, comentando o lançamento da última versão do Xbox.

“Toda a experiência Xbox da Microsoft era para ser a peça central da sala de estar.” Tendo em vista essa meta, os observadores da indústria estão esperando uma série de melhorias no novo Xbox, quando a Microsoft lançar o produto na terça-feira.

A expectativa é que o aparelho traga uma maior integração com a televisão e conexões com dispositivos móveis de conteúdo, até mesmo exclusivo.

No geral, tiveram analistas, blogueiros e especuladores tiveram poucas pistas para tentar prever as novidades do novo console. Mesmo o nome é incerto, sendo XBox 720 um dos mais cotados.

Muitos apostam numa integração bem mais aprofundada com o sensor de movimentos Kinect. Hoje, ele é vendido separadamente, mas pode ser que sua tecnologia agora já venha integrada no novo XBox. Já se falou também na inclusão de óculos de realidade aumentada com conectividade 4G/Wi-Fi, possivelmente chamados Kinect Glasses.

Outra previsão recorrente (e um tanto óbvia) é que o aparelho terá um novo design. Uma integração do novo XBox com Skype também parece bem provável, uma vez que a Microsoft agora é dona do serviço de comunicação por vídeo. Essa integração pode aparecer nos jogos ou como uma ferramenta de chamadas à parte mesmo.

Uma possibilidade que desagradou fãs foi o boato de que o aparelho precisaria estar conectado à rede o tempo inteiro para ser usado.

Há também rumores sobre o preço. O blogueiro Paul Thurrott, que cobre Microsoft, deu que o console pode custar US$ 499 nos EUA, ou US$ 299 para quem comprar uma assinatura de dois anos XBox Live Gold, pagando também US$ 10 ao mês.

