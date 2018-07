Já está no ar a versão brasileira do novo portal do Yahoo, o Yahoo Mobile!. O site novo substitui o aplicativo anterior Yahoo Go. O portal agora dá acesso à todos os serviços do Yahoo diretamente pela página adaptada à tela do celular.

A imagem aqui ao lado é uma reprodução completa desse novo portal. É possível fazer buscas, ler notícias, ver a previsão do tempo, consultar o calendário e os contatos gravados na sua conta do Yahoo, além de poder checar os e-mails até de outros servidores, como o Gmail e o Hotmail, e entrar em redes sociais, como o Facebook.

Também dá para adicionar feeds de notícias em RSS para ler direto na página personalizada. Outras ferramenta é o cadastro de sites favoritos.

Para acessar a página, entre no endereço http://br.new.m.yahoo.com no navegador do celular. Usuários do iPhone também podem baixar um aplicativo especial do Yahoo.

Particularmente, achei o portal bastante fácil de usar e útil, mas preferia ler os e-mails no Yahoo Go, que nem está mais disponível para download.