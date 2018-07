Continuando seu esforço declarado para melhorar seu serviço de fotos, o Facebook agora tem uma nova interface de navegação nos álbuns de fotos que suporta imagens maiores e apresenta uma página única de visualização.

Antes, os álbuns de fotos eram organizados em páginas de 20 fotos e as miniaturas de tamanhos diferentes davam um ar de desorganização ao site. Com as alterações, não há mais paginação para as fotos dos álbuns: é só rolar a página para baixo e mais fotos vão sendo carregadas automaticamente — no estilo das recentes mudanças que o Google fez em sua busca por imagens.

O espaço de visualização das fotos ampliadas foi alargado e as miniaturas ficaram maiores e foram padrozinadas, fazendo com que as páginas ficassem mais limpas e que o usuário tenha uma visão geral das fotos muito melhor do que com o modelo anterior.

O Facebook é o maior repositório de fotos por dia, recebendo aproximadamente 100 milhões de fotos por dia. Recentemente, o site comprou a startup especializada em compartilhamento de imagens Divvyshot, adicionou a função de reconhecimento de rostos e aumentou para 720 pixels o tamanho máximo das fotos que podem ser subidas para o site.

Veja a comparação do antes e depois:

Foto: reprodução