Na véspera do início da conferência BlackBerry World, a canadense Research In Motion (RIM) mostrou nesta segunda-feira, 2, os novos modelos com tela sensível dos seus smartphones e com uma nova versão do seu sistema operacional.

Os aparelhos Bold 9900 e 9930 devem começar a ser vendidos nos Estados Unidos durante o verão no Hemisfério Norte. O preço estimado não foi divulgado pela empresa.

O BlackBerry Bold 9900 apresentado durante a conferência BlackBerry World. FOTO: FILIPE SERRANO/AE

Os novos celulares seguem o design tradicional dos aparelhos da empresa, com um teclado QWERTY físico, um controle direcional, um processador de 1,2 GHz, 8 gigabytes de memória interna e uma tela de 2,8 polegadas, também sensível ao toque. Com 10,5 milímetros de espessura, são os modelos mais finos já produzidos, segundo a fabricante.

Os smartphones ainda utilizam a tecnologia Near Field Communications (NFC), uma ferramente ainda pouco usada, mas que permite ao celular se comunicar com outros equipamentos compatíveis apenas por aproximação. É uma das principais tecnologias cotadas para realizar pagamentos com o celular no futuro.

O Bold 9900 e o 9930 também são os primeiros aparelhos com o novo sistema BlackBerry OS 7, a versão mais recente do sistema usado nos celulares da empresa, que agora usa mais animações gráficas e um browser mais rápido. Mas a novidade fica por conta da nova ferramenta BlackBerry Balance, que permite separar o conteúdo pessoal no telefone do conteúdo profissional.

Contas de e-mail e de serviços corporativos podem ficar bloqueados do restante do telefone, sem mesmo a possibilidade de copiar e colar o conteúdo para aplicativos pessoais, como do Facebook ou Gmail. Esses aplicativos também ficam impedidos de acessar os serviços corporativos no celular do usuário. Dessa forma, a RIM espera que as empresas se sintam mais seguras de adotar o smartphone para seus funcionários, ainda que eles também usem o aparelho para funções pessoais.

“Você continua a acessar todas as suas contas de e-mail, mas os administradores da sua empresa sabem que os dados estão protegidos”, disse Andrew Bocking, vice-presidete de software dos aparelhos.

Outro grande anúncio foi o do desenvolvimento de uma ferramenta para que celulares Android e iPhones também acessem os serviços corporativos fornecidos pela RIM. O chamado BlackBerry Enterprise Solition (BES) ganhará ainda este ano um aplicativo da Ubitexx, uma empresa alemã adquirida pela RIM, para que as empresas também usem o serviço da RIM em outros telefones. O BES funciona como um servidor intermediário que protege as informações trocadas entre a empresa e os celulares dos funcionários, como e-mail, mensagens, etc.

O tablet Playbook, cujas vendas começaram no dia 19 nos EUA, também foi destaque na véspera da BlackBerry World. A RIM anunciou um aplicativo do Facebook especialmente desenvolvido para o tablet com tela de 7 polegadas. O aplicativo estará disponível a partir de maio, segundo Tom Goguen, vice-presidente de colaboração e redes sociais da RIM.

Em uma apresentação, o executivo disse que 33,4 milhões de pessoas usam o Facebook pelo BlackBerry, um aumento de 112% em um ano até fevereiro. O Twitter, que ganhará um novo aplicativo beta para os celulares da RIM nesta semana, é usado por 7,2 milhões. A RIM promete integrar as redes sociais com seu telefone, permitindo ver os recados do Facebook e menções no Twitter na lista de mensagens do celular e incluindo os eventos do Facebook direto no calendário, além dos contatos.

O Playbook também vai ganhar uma atualização de software (para versão 1.0.3) que permitirá fazer chamadas de vídeo via Wi-Fi em um aplicativo proprietário. As chamadas, porém, só podem ser feitas entre dois Playbooks, o que limita a funcionalidade a poucas pessoas.

