Novos números de celulares de São Paulo poderão ser iniciados com o dígito 5, prefixo até então reservado para a telefonia fixa. A norma passa a valer a partir de 4 de abril para as operadoras de telefonia móvel na região metropolitana de São Paulo, que poderão comercializar novas linhas com prefixos iniciados pelo dígito 5, conforme nota divulgada nesta quarta-feira, 23, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A medida, segundo a agência, tem como finalidade aumentar a capacidade de numeração da telefonia móvel nessa região com o acréscimo de 6,9 milhões de novos números ao serviço móvel na área 11.

Atualmente, a capacidade de numeração do serviço móvel nessa região é de 37 milhões. Com a adição dos prefixos iniciados pelo dígito 5, essa capacidade de números disponíveis aumentará para 43,9 milhões. Em janeiro de 2011, a área 11 possuía mais de 28 milhões de assinantes na telefonia móvel, segundo a Anatel.

Funcionará da seguinte forma: os números iniciados pelo dígito 5, hoje adotada para telefones fixos, será compartilhada com telefones móveis. Quando o usuário efetuar uma chamada para um celular que comece com o dígito 5, as operadoras deverão informar se é uma ligação para telefone móvel por meio da mensagem “chamada para celular”. Segundo a Anatel, essa norma perdurará até que seja implementada a ampliação em um dígito no número dos telefones celulares, prevista para acontecer até o final de 2012.

/ Karla Mendes (AGÊNCIA ESTADO)