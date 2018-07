??? Durante a feira de games, E3, o Wii 2 e o sucessor do PSP da Sony são esperados

Para este ano este, a Nintendo deve apresentar a nova versão do seu Wii. FOTO: Phil McCarten (Reuters)

Uma nova geração de consoles está prestes a chegar ao mercado e a próxima edição da Electronic Entertainment Expo (E3), feira que será realizada entre os dias 7 e 9 de junho em Los Angeles, será o momento que serão anunciados mais detalhes sobre os sucessores do Wii e PSP.

Com o codinome “Project Cafe”, o novo console da Nintendo levantou diversos rumores na internet últimos meses, onde fãs e especialistas apontam que o “Wii 2″ será tão potente, ou mais, que o Xbox 360 e o PlayStation 3, e poderá incluir comandos com uma touch screen incorporada.

Detalhes técnicos a parte, o certo é que Nintendo só confirmou por enquanto que o console chegará ao mercado em 2012. Sua apresentação durante a E3, onde os presentes poderão provar pela primeira vez o console, desvendará mistérios sobre a estratégia de um hardware que, dependendo de seu catálogos inicial, poderá recuperar o mercado dos jogadores frequentes.

A segunda estrela da feira virá pelas mãos da Sony e seu NGP (Next Generation Portable), o sucessora do PSP.

O evento espera que a Sony confirme o nome definitivo do console – PlayStation Vita, segundo todas as apostas -, prazo de lançamento no mercado, preço e se os jogos do atual PSP serão compatíveis com a nova invenção.

Considerada a maior exposição do videogame nos Estados Unidos e um dos encontros anuais mais importantes do setor, a E3 é uma feira imprescindível para fabricantes de software e hardware, jornalistas especializados e, nesta edição, também fãs de games.

