iPad Air 2 e iPad Mini 3, ambos identificados com origem chinesa, em imagem de arquivo da homologação iPad Air 2 e iPad Mini 3, ambos identificados com origem chinesa, em imagem de arquivo da homologação

SÃO PAULO – Os novos iPad Air 2 e Mini 3 ganharam sinal verde pela agência reguladora do setor e deve chegar ao mercado antes do Natal. A homologação foi publicada no site da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e vale para o tablet de 9,7 polegadas – anunciado pela empresa como “o tablet mais fino do mundo” – e para o menor, de 7,9″.

Segundo o manual, os aparelhos chegam atualizados com o iOS 8.1, uma versão já com correções do sistema operacional original lançado pela Apple na estreia dos produtos lá fora. A partir da homologação, o produto fica pronto para ser vendido pelo varejo brasileiro, mas não há confirmação de quando isso deve acontecer. O esperado, no entanto, é de que os dispositivos estejam à venda antes do Natal.

Preço

Pela loja da Apple americana, o iPad Air 2 custa US$ 500 (16GB), US$ 600 (64GB) e US$ 700 (128GB) com wi-fi ou US$ 630, US$ 730 e US$ 830 com wi-fi e dados. Já o iPad Mini 3 é vendido por US$ 400 (16GB), US$ 500 (64GB) e US$ 600 (128GB) nas versões só com Wi-Fi e US$ 530, US$ 630 e US$ 730 com Wi-Fi e dados.

Os iPhones 6 e 6 Plus que chegaram em setembro com preços variando de US$ 200 a US$ 500 nos EUA, chegaram ao Brasil custando de R$ 3,2 mil a R$ 4,4 mil.

Se a proporção for mantida, o brasileiro não deve estranhar novos iPads saindo por não menos que R$ 4 mil. As atuais versões do iPad Air à venda no Brasil saem de US$ 1,6 mil a R$ 1,8 mil; enquanto o iPad Mini 2 é vendido pela loja oficial por preços que vão de R$ 1,4 mil a R$ 1,5 mil