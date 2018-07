Evolução: tamanho de tela de iPhone entre os modelos 5S e 6 Plus. FOTO: AP Evolução: tamanho de tela de iPhone entre os modelos 5S e 6 Plus. FOTO: AP

CUPERTINO – A Apple anunciou que os recém-lançados iPhone 6 e iPhone 6 Plus serão disponibilizados em mais de 115 países até o final deste ano.

Os iPhones chegarão em mais 36 países e territórios na Europa, Ásia, Oriente Médio, América Latina e África até o final deste mês, segundo o comunicado. O Brasil permanece sem data nem preços de lançamento definidos — e apesar do retrospecto, não se sabe ainda se o País receberá mesmo o iPhone 6 até o fim do ano.

O iPhone 6 e o iPhone 6 Plus serão disponibilizados na China, maior mercado de smartphones do mundo, e na Índia a partir de 17 de outubro.

Outros países em que os smartphones serão lançados até o fim do ano incluem Israel, República Tcheca, Polônia e África do Sul, transformando este no lançamento mais rápido de iPhones, segundo a companhia.

/ REUTERS