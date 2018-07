SÃO PAULO – Apesar de os novos iPhone 6 e 6 Plus já estarem homologados pela Anatel, o Brasil ainda não foi apontado oficialmente como um dos 115 países que receberão os novos dispositivos da Apple até o fim do ano. No entanto, mais um indício de que o País estará na lista surgiu.

O MacMagazine, site especializado na cobertura do universo Apple, diz ter recebido informações sobre os preços dos aparelhos no Brasil.

Os valores previstos para o varejo, sem descontos ou vinculados a promoções de operadoras, vão de R$ 3.199 a R$ 4.399. Confira na tabela com os preços de varejo no Brasil e o preço de uma simulação de importação do dispositivo dos EUA:

No ano passado, a Apple chegou com valores menores para seus aparelhos. Na época, o iPhone 5S custava R$ 2.799 na versão com 16GB, R$ 3.199 com 32GB e R$ 3.599 com 64GB.