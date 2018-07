SÃO PAULO – Os novos iPhones 5S e 5C chegam ao Brasil à meia-noite da sexta-feira, dia 22. E as operadoras divulgaram no fim da noite de ontem o preço dos novos modelos no País.

O modelo mais barato é o iPhone 5C, com 16GB, por R$ 1.999. O modelo com 32 GB sairá por R$ 2.399. Já o iPhone 5S mais barato custará R$ 2.799 na versão com 16GB. O preço sobe para R$ 3.199 (32GB) e R$ 3.599 (64GB).

O iPhone 5, que chegou ao Brasil em dezembro do ano passado, custava R$ 2,4 mil na versão com 16 GB e R$ 3 mil na de 64 GB. Dessa forma, o preço do novo modelo 5S chega ao mercado por valores entre 16,7% e 20% maiores.

Nos Estados Unidos, a consultoria TechInsights calculou o custo de fabricação do iPhone 5S de 32 GB para Apple. O preço total foi de US$ 200 (R$ 454,00, no câmbio atual de R$ 2,27), o que equivale a uma diferença de R$ 2.745 do preço de venda no Brasil, levantando novamente a polêmica do chamado “Custo Brasil” para os eletrônicos, assunto que entrou em evidência desde o lançamento do Playstation 4 no País por R$ 4 mil, preço mais caro do mundo.

A Apple lançou pela primeira vez, desde 2007, dois iPhones em vez de um. O modelo 5C era previsto como mais acessível, mas tem preço elevado para mercados emergentes como o Brasil, o que mantém a marca como opção apenas para faixa restrita de consumidores.

Em seu relatório de vendas do último trimestre, a Apple divulgou que vendeu 33,8 milhões de iPhones no trimestre, alta de 26% em relação ao mesmo período do ano passado.

Lançamento.

A Claro e a Vivo farão eventos especiais de lançamento na noite de quinta-feira. A Vivo abrirá sua loja do Shopping Morumbi à meia-noite, em São Paulo. A Oi fará o lançamento no mesmo local em São Paulo e no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro.

A Claro vai vender os modelos em 19 lojas da operadora nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Pernambuco, além do Distrito Federal.

A TIM vai oferecer, para quem comprar o iPhone no lançamento, um ano de seguro contra roubo (que restitui 75% do valor do aparelho), mais um ano de TIM Music. A operadora também vai sortear um iPad Mini em cada loja para quem fez pré-cadastro para compra do produto no site da operadora.

A operadora abrirá à meia-noite as lojas da operadora no New York City Center (Rio de Janeiro), Shopping Eldorado (São Paulo), Shopping Dom Pedro (Campinas), Savassi (Belo Horizonte), ParkShopping (Brasília), Shopping Recife (Recife), Salvador Shopping (Salvador), Boulevard Shopping (Belém), Shopping Iguatemi (Porto Alegre) e o Espaço TIM em Curitiba para início das vendas do novo smartphone da Apple.