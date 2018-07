Apesar da referência aos Stones, especula-se que o fato da apresentação acontecer na mesma data do lançamento do esperado “The Beatles: Rock Band”, bem como de uma luxuosa caixa com todos os 13 álbuns do grupo, pode sinalizar que o acervo dos Fab Four finalmente está chegando a loja virtual iTunes Store. É esperar para ver. Mas se eu fosse você não me enchia de esperança.

O iPod é sem dúvida um dos aparelhos eletrônicos mais bem sucedido da história. São quase 200 milhões de unidades vendidas. Entretanto, nos últimos meses, a venda do gadget vem patinando e apenas no último trimestre caiu 7%. O clássico aparelho desenvolvido em 2001 para apenas tocar música vem, ao longo dos anos, ganhando novas funções. O iPod Touch, o mais bem sucedido iPod atualmente, suas vendas isoladas cresceram 150% no último trimestre, é bem mais multimídia.

Enfim, a Apple sabe que seu aparelho está um pouco saturado e por isso prepara novidades. Seguindo o sucesso da câmera do iPhone, é dado como praticamente certo que os novos iPods terão câmeras fotográficas (imagem abaixo). Além disso, mais espaço de memória e algumas mudanças de design são esperadas, bem como, uma nova versão mais social da iTunes Store deve ser apresentada.

Por fim, mas não menos importante. O evento pode ser a tão aguardada volta triunfal de Steve Jobs (foto acima, repare que uma das suas últimas aparições públicas data de 9 de setembro de 2008. A última foi em outubro do ano passado) ao comando das apresentações da Apple, que andam meio caidinhas ultimamente.

Os analistas se dividem quanto a essa possibilidade, mas há até quem já sonha com a volta da tradicional frase de Jobs quase ao fim das suas apresentações: “só mais uma coisa”. Ela poderia representar a apresentação do muito especulado ‘tablet’ da Apple. De um jeito ou de outro, vai ser um dia de muitas expectativas para os fãs da empresa.