Amazon deve anunciar novos modelos de seus Kindles na próxima semana, inclusive um Kindle Fire de 10″

Imagem do que seria o novo Kindle Fire, com câmera frontal. FOTO: Reprodução/The Verge

SÃO PAULO – Se formos levar em conta os atuais rumores, a Amazon terá que fazer um evento bem extenso no dia 6 de setembro para ter tempo suficiente de apresentar todos as suas “novidades”. Por enquanto, a lista está assim:

1) Uma nova versão do Kindle Fire de 7″ (imagem acima); 2) Uma versão maior do tablet, com 10″ (rumor aqui); 3) Novas versões dos e-readers, com opção de iluminação na tela; 4) Seu próprio smartphone (rumores aqui e aqui).

Quem visitou o site da loja recentemente pode ter notado que não há mais nenhum Kindle Touch à venda (Wi-Fi ou 3G), e, como a Amazon fez questão de contar ao mundo todo nesta quinta-feira, 30, o Kindle Fire, tablet que responde por 22% das vendas deste tipo de produto nos EUA, também deixou de ser vendido diretamente pela empresa. Uma possível explicação para tanto barulho solidifica os rumores que apontam para o anúncio de novos modelos de Kindles – Touch e Fire – durante esse evento na próxima semana, ineditamente fora de Nova York, a se dar no gigantesco Barker Hangar, em Santa Monica.

Tal movimentação por parte da Amazon faz todo sentido. Basta olhar o mercado: o iPad domina o mercado de tablets no alto das suas 9,7″ de tela (daí a ideia de um Kindle Fire de 10″); o Google lançou em junho o seu Nexus, de 7″, por US$ 199 (mesmo preço atual do Fire), chacoalhando o mercado; e, voltando à Apple, há rumores (eles, de novo) que sugerem que a Apple estaria para lançar um iPad com tela menor logo, logo (descobriram até que Steve Jobs era a favor de um tablet menor, tudo para corroborar com a história). Para competir com isso é que a Amazon prepara um Kindle Fire com melhor resolução (1.280 x 800 pixels) e mais opções de memória (8GB e 16GB), acredita o site Cnet.

Além, neste mês de setembro completa-se exato um ano desde que a última leva no novos produtos foi apresentada. Já está na hora mesmo, certo?

Para a Wired não só está na hora, como já passou da hora de a Amazon remodelar seus leitores eletrônicos. Entre as “sugestões”, estão: opção de iluminação das telas E-ink dos Kindles, implementação de tecnologias que permitir telas E-ink e coloridas; botões mais cômodos para mudar a página (eles não gostam da opção touch); compatibilidade com o formato popular e aberto ePub; internet 3G gratuita para todos os modelos e um design mais adequado para quem quer passar horas lendo um e-book pelo aparelho.

O que de sólido têm esses rumores, a gente confere na quinta-feira da próxima semana.

