Charles Platiau/Reuters Novos celulares da Huawei não virão de fábrica com apps do Facebook

O Facebook não está mais permitindo a pré-instalação de seus aplicativos em celulares da Huawei, no mais recente golpe contra a gigante chinesa de tecnologia, que luta para se manter em funcionamento diante da proibição de negócios com empresas americanas imposta pelo governo Donald Trump.

Os clientes que já têm telefones Huawei ainda poderão usar seus aplicativos e receber atualizações, disse o Facebook à Reuters. Mas os novos telefones Huawei não poderão mais ter os aplicativos do Facebook, WhatsApp e Instagram pré-instalados.

Os fornecedores de smartphones geralmente entram em acordos para pré-instalar aplicativos populares como o Facebook. Aplicativos como Twitter e Booking.com também vêm pré-instalados nos telefones Huawei em muitos mercados. O Twitter se recusou a comentar e a Booking não respondeu a um pedido de comentário.

O movimento do Facebook reduz as perspectivas de vendas para a Huawei, cujo negócio de smartphones tornou-se o maior gerador de receita no ano passado, impulsionado pelo forte crescimento na Europa e na Ásia.

A Huawei se recusou a comentar.

A proibição do Facebook aplica-se a qualquer telefone Huawei que ainda não tenha saído da fábrica, segundo uma pessoa a par do assunto.