SÃO PAULO – Uma nova reportagem publicada pelo jornal britânico The Guardian mostra que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) está armazenando metadados de milhares de usuários da internet por mais de um ano, independentemente se essas pessoas estão ou não no foco das investigações da agência.

Documentos foram vazados por Edward Snowden. FOTO:Reprodução

A reportagem do The Guardian foi baseada na análise de novos documentos vazados pelo ex-funcionário da NSA Edward Snowden. Esses documentos indicam que a NSA armazena esses dados a partir de um sistema chamado Marina.

Os metadados registram quase tudo que um usuário faz online, desde seu histórico de pesquisa até dados de e-mail e algumas senhas, o que dá acesso a informações mais detalhadas sobre a vida de uma pessoa. Embora não revelem o conteúdo da mensagem em si, os metadados fornecem informações como origem, destino e hora de envio de uma mensagem, por exemplo.

“O aplicativo de metadados Marina rastreia a experiência de navegação do usuário, coleta dados e conteúdo e desenvolve resumos sobre o alvo”, diz o guia de uso do sistema. “Esta ferramente oferece a possibilidade de exportar os dados em uma variedade de formatos, assim como criar gráficos para auxiliar no desenvolvimento do padrão de vida.”

A informação contradiz o que até então era dito pelo presidente norte-americano Barack Obama, que afirmava armazenar apenas dados de pessoas que estavam na mira da agência. “O metadado é fundamental, porque ao analisá-lo, você traça toda a rede social da pessoa. Com quem ela conversa, quem são as pessoas que conversam com ela… Ao fazer isso, você tem uma informação muito importante, que é de traçar massas de influência, a real possibilidade de a pessoa ter relações com terceiros”, diz o advogado Ronaldo Lemos, fundador do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV-Rio. “Por conta disso, ela é tão sensível quanto o conteúdo em si. Quem tem acesso a todo o conjunto de metadados destrincha a vida da pessoa de uma forma muito detalhada; então, por isso, merece proteção por ordem judicial.”

Atualmente, não há uma regulação a respeito do tempo de armazenamento desses dados. O Marco Civil da Internet, que tramita em regime de urgência na Câmara e terá de ser votado até o final de outubro, estabelece que esses dados sejam armazenados por no máximo um ano. O texto determina que os provedores de conexão só guardem os logs (dados de acesso) dos usuários por um ano. Além disso, as companhias só poderiam acessar esses bancos de dados por meio de ordem judicial.

O jornal New York Times já havia publicado no sábado que a NSA estava usando metadados para criar perfis dos cidadãos americanos e suas conexões sociais.

