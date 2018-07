Objetivo da coleta era monitorar estrangeiros ‘terroristas, traficantes de pessoas e drogas’

WASHINGTON – A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA, em sua sigla em inglês) recopila centenas de milhões de listas de contato de contas pessoais de e-mail e de mensagem instantânea (chats) no mundo todo, segundo informa nesta terça-feira, 15, o The Washington Post.

Agência de Segurança Nacional, a NSA. FOTO:Jason Reed/Reuters

O programa, revelado em documentos enviados ao jornal pelo ex-funcionário da NSA Edward Snowden, intercepta listas de contatos dos serviços de mensagem enquanto se deslocam pelos links globais de informação, o que costuma ocorrer quando o usuário se conecta a sua conta ou escreve uma mensagem.

Isso permite à agência americana rastrear mais de 250 milhões de listas de contatos por ano; “uma fração considerável das contas de e-mail e mensagem instantânea do mundo” a fim de buscar conexões de alvos suspeitos de terrorismo ou espionagem, segundo o “Post”.

Concretamente, em apenas um dia de 2012, a agência colheu 444.743 listas de contatos do Yahoo!, 105.068 do Hotmail, 82.857 de Facebook, 33.697 do Gmail e 22.881 de outros provedores, de acordo com um documento interno da NSA.

A espionagem acontece através de acordos secretos com companhias não americanas de telecomunicações e serviços de inteligência estrangeiros, segundo o veículo.

Por outro lado, quando os dados são interceptados em trânsito na rede, a agência não precisa notificar ou pedir permissão às companhias provedoras de serviços de e-mail ou mensagem instantânea.

Consultadas pelo jornal, as porta-vozes do Google, da Microsoft e do Facebook disseram desconhecer a existência do programa.

“Não temos nem conhecimento nem participamos dessa coleta em massa de endereços de e-mail ou listas de “chat” por parte do governo”, alegou a porta-voz do Google, Niki Fenwick; enquanto a do Facebook, Jodi Seth, disse que a rede social “não ajudou” a NSA no programa.

A porta-voz da Microsoft, Nicole Miller, assegurou que a companhia “estaria significativamente preocupada se as ações do governo” neste programa “estiverem certas”.

Altos funcionários de inteligência dos EUA confirmaram ao “Post” a existência do programa e detalharam que a coleta acontece através de pontos de acesso “no mundo todo”, dos quais “nenhum fica em território americano” porque isso obrigaria ao governo a obter permissão do Congresso.

Um porta-voz do escritório do Diretor de Inteligência Nacional (DNI), Shawn Turner, disse ao jornal que, apesar do programa reunir dados de alguns americanos, seu objetivo principal são “suspeitos estrangeiros como terroristas, traficantes de pessoas e traficantes de drogas”.

“Não estamos interessados na informação pessoal de americanos comuns”, afirmou Turner.

As listas de contatos de e-mails e “chats” proporcionam à NSA muito mais detalhes do que poderiam obter através das gravações de ligações telefônicas que, segundo os documentos de Snowden, também acontecem regularmente.

Ao acessar uma lista de contatos, a agência obtém em muitos casos não apenas nomes e sobrenomes, mas também números telefônicos, endereços, informação familiar e empresarial e, até mesmo, conteúdo, como as primeiras linhas de uma mensagem.

/EFE