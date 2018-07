FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos (NSA) vigia usuários comuns da internet, tanto americanos quanto estrangeiros, com mais frequência do que suspeitos, revelou reportagem publicada no sábado, 5, pelo jornal The Washington Post.

Segundo o jornal, nove em cada 10 titulares de contas encontradas em uma base de conversas interceptadas pela agência e fornecidas ao jornal por Edward Snowden, não eram alvos de vigilância, “mas ficaram presos no sistema da agência enquanto a NSA buscava outra pessoa”.

Entre as informações detectadas pela NSA estão nomes, e-mails, dentre outros dados. Muitos dos dados armazenados eram considerados inúteis pelos analistas da NSA. Entre eles estão “histórias de amor, separações, relaxões sexuais ilícitas”, dentre outros.

Alguns dos dados captados, porém, revelavam dados importantes para a inteligência, como revelações sobre um projeto nuclear e a identidade de criminosos intrusos em redes de informáticas. O Washington Post não revelou detalhes sobre essas descobertas, porém, para não atrapalhar operações em andamento.