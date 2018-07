Snowden diz que hackers da NSA derrubaram a internet do ar após uma falha. FOTO: Reprodução Snowden diz que hackers da NSA derrubaram a internet do ar após uma falha. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Foi a Agência Nacional de Segurança dos EUA (NSA) – e não o conflito entre rebeldes – a responsável pelo corte da internet na Síria em 2012, diz Edward Snowden, segundo reportagem publicada nesta quarta, 13, pela revista Wired.

Na época, a conexão com a internet do país foi cortada abruptamente. Rebeldes sírios e os defensores do presidente Bashar al-Assad se acusaram mutuamente pelo problema.

Mas, segundo Snowden, a versão real da história é que hackers de elite da NSA tentaram instalar um malware no roteador central de uma operadora da Síria com o objetivo de ter acesso a dados sobre o tráfego da internet, em meio a guerra civil que acontecia no país.

O plano deu errado e o ataque acabou inutilizando o roteador, tirando o país inteiro do ar na web.

A NSA ainda teria tentado reparar o dano e apagar os traços da sua ação, mas não conseguiu. No entanto, aparentemente ninguém havia descoberto até agora que era da agência a autoria dos ataques.

Desde então, a internet da Síria saiu do ar diversas outras vezes.