MICHAEL ROGERS, DIRETOR DA NSA. FOTO: CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES

SÃO PAULO – A NSA (Agência Nacional de Segurança dos EUA) está tendo problemas para acessar dados criptografados de usuários de diversas empresas, como Google e Apple. De um lado, a Agência alega que precisa de informações criptografadas para tomar medidas de segurança essenciais. Do outro, porém, as empresas não pretendem permitir o acesso sem controle após o vazamento de documentos da instituição por Edward Snowden. Assim, surge a proposta da NSA.

Em reportagem divulgada pelo The Washington Post, Michael S. Rogers, diretor da Agência, propõe a divisão de uma ‘chave mestra’ entre diversas pessoas. Essa chave daria acesso aos dados criptografados que eles desejam, mas seria necessário um processo para que ela fosse unificada, já que várias pessoas teriam um pedaço do código. Assim, o dado desejado só seria descriptografado caso todos os envolvidos concordassem. Empresa e autoridades deveriam, então, chegar ao consenso de que a informação precisa ser compartilhada.

O diretor da NSA afirma, em um discurso transcrito pelo jornal, que ele não quer uma ‘porta dos fundos’ para ter acesso à uma informação, mas uma ‘porta da frente’. ”E eu quero que a porta da frente tenha várias fechaduras. Fechaduras grandes”. Tal medida também protegeria o ataque de hackers às informações.

Ainda na reportagem do The Washington Post, especialistas em segurança ressaltam que a medida pode não ser positiva. Segundo Donna Dodson, chefe de cibersegurança no Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias do Departamento de Comércio, “a questão básica é: será possível projetar um sistema completamente seguro para deixar uma chave mestra disponível ao governo dos EUA, mas não aos adversários? Não há maneira de fazer isso sem ter vulnerabilidades não intencionais”.