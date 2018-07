SÃO PAULO – A NSA estaria fazendo gravações de toda chamada telefônica feita no Afeganistão, diz um novo relatório vazado pelo WikiLeaks nessa sexta-feira, 23. As gravações foram parte do mesmo programa que foi revelado nessa semana, dizendo que a agência de segurança dos EUA capturava as ligações feitas nas Bahamas, México, Quênia e Filipinas, relatório revelado pelo “The Intercept”.

O relatório do The Intercept alegava a existência de outra nação que teria todas suas ligações vigiadas, mas não o revelava. De acordo com o WikiLeaks, que fez a revelação, a intenção é negar a ideia do governo local de que a abertura de seus dados levaria a um aumento da violência interna no país, argumentando que revelações semelhantes feitas anteriormente não geraram problemas na nação árabe.

“O WikiLeaks tem experiência de muitos anos com informações falsas feitas pelos oficiais dos EUA para atrasar ou negar qualquer publicação”, disse Julian Assange, diretor do WikiLeaks. “Até hoje, sabemos que nenhhuma das evidências de qualquer agência govenamental de nossos oito milhões de documentos publicados geraram risco à vida”.

O texto ainda faz menção de que, enquanto a NSA fiscalizava as ligações nas Bahamas em busca de indícios sobre narcotráfico, no Afeganistão a busca era por atividades terroristas, e argumenta que um país deve saber quando seu povo está sendo vigiado. “Um crime de espionagem em massa está sendo cometido contra os afegãos”, escreveu Assange.