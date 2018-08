A startup de serviços financeiros Nubank liberou, nesta quarta-feira, 13, o cadastro de qualquer pessoa para usar sua conta-corrente digital, a NuConta. O novo serviço, que estava em período de testes há seis meses, é usado por 1,5 milhão dos 4 milhões de clientes do cartão de crédito roxo oferecido pela empresa. A partir de agora, para ter a conta-corrente digital, não é necessário ter o cartão de crédito, já que o serviço não está mais em período de testes.

"Esse crescimento expressivo da NuConta mostra que, mais uma vez, estamos conseguindo resolver dores reais dos clientes, que sofriam pagando taxas desnecessárias e recebendo muito menos do que seu dinheiro poderia render", afirmou o fundador e presidente executivo do Nubank, David Vélez, em comunicado distribuído à imprensa.

Tiago Queiroz/Estadão David Vélez é presidente e fundador do Nubank

Anunciada em outubro do ano passado, a NuConta representa o primeiro passo do Nubank no sentido de oferecer uma cartela de serviços financeiros, de forma mais ampla, como um banco tradicional. Segundo apurou o Estado, a empresa também está estudando oferecer outros serviços, como empréstimos e investimentos, além de planejar serviços específicos para desbancarizados -- pessoas que não têm acesso, hoje, a nenhum tipo de serviço financeiro.

A NuConta ainda está longe de ser uma conta bancária completa. Por ora, os correntistas conseguem transferir dinheiro para quem tem conta da empresa e também para outros bancos, por meio de TEDs gratuitos, além de pagar a fatura de seu cartão de crédito Nubank. A lista de funções que faltam é extensa: não há cartão de débito, não é possível depositar ou sacar dinheiro em um caixa eletrônico (os depósitos ocorrem por meio de boleto ou transferência de outros bancos).

Nos últimos meses, porém, a equipe da startup correu contra o tempo para adicionar recursos, como pagamento de boletos. O dinheiro depositado na NuConta também é aplicado em títulos de Tesouro Direto baseados na Selic, a taxa básica de juros da economia. O rendimento será repassado ao consumidor a uma taxa equivalente a 99% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) -- a diferença cobrirá os custos do serviço.

A empresa também integrou melhor a conta-corrente no aplicativo do Nubank, antes centrado na experiência do cartão de crédito. Agora, ao acessar o aplicativo, o usuário vê um resumo de sua fatura atual do cartão de crédito, um atalho para acessar a conta-corrente e o acesso ao programa de recompensas do cartão de crédito, o Rewards. Além disso, na base do app, as pessoas podem acessar diferentes opções do aplicativo relacionadas às funções dos três serviços oferecidos pela startup.

Segundo o Nubank, a empresa está enviando convites para cadastro para todos os usuários do cartão de crédito e para os que já se inscreveram pelo site da empresa como interessados.